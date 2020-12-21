Лечение продолжают 3 454 человека.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 21 декабря, в Удмуртии выявили еще 206 заболевших коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В числе заразившихся – 99 жителей Ижевска. Кроме того, диагноз подтвердился у 19 жителей Завьяловского района, 14 жителей Увинского района, 9 жителей Сарапула, 9 жителей Игринского района, 7 жителей Каракулинского района, 6 жителей Юкаменского района, 5 жителей Красногорского района, 4 жителей Можги, 4 жителей Алнашского района, 4 жителей Дебесского района, 4 жителей Селтинсокго района, 3 жителей Ярского района, 3 жителей Камбарского района, 3 жителей Кезского района.

По два случая зарегистрировали в Сарапульском, Можгинском, Киясовском и Граховском районах, по одному случаю – в Глазове, Вавожском, Кизнерском, Малопургинском и Сюмсинском районах.

Врачи выписали 191 выздоровевшего.

С начала пандемии в республике выявили уже 17 703 случая заражения Covid-19, 13 964 человека выздоровели, 285 пациентов скончались. Лечение продолжают 3 454 человека, 195 из них находятся в тяжелом состоянии.