Ограждения восстановят, а деревья высадят весной.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают водителя, снесшего деревья и повредившего ограждения на улице Пушкинской. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртской Республики, инцидент произошел в ночь на понедельник, 21 декабря.

«Деревья и ограждения повредила легковая машина белого цвета. Водитель не справился с управлением, заехал на тротуар и налетел на ограждения», – отметили городские власти.

Виновника ДТП разыскивают сотрудники Госавтоинспекции. С него взыщут материальный ущерб. Ограждения восстановят, а деревья высадят весной.

Ранее жители в социальных сетях предположили, что деревья и ограждения повредили дорожные службы.



