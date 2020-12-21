  • $ 73.32 ↓
  • € 89.83 ↓

В Ижевске разыскивают водителя, снесшего деревья и повредившего ограждения на улице Пушкинской

12:38, 21 декабря, 2020
Ксения Чернова
В Ижевске разыскивают водителя, снесшего деревья и повредившего ограждения на улице Пушкинской
12:38, 21 декабря, 2020
Ксения Чернова
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#город\n#благоустройство\n#ДТП\n#происшествие\n#автомобилисты\n#видео
Фото: vk.com/zlou18
233
0

Ограждения восстановят, а деревья высадят весной.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают водителя, снесшего деревья и повредившего ограждения на улице Пушкинской. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртской Республики, инцидент произошел в ночь на понедельник, 21 декабря.
«Деревья и ограждения повредила легковая машина белого цвета. Водитель не справился с управлением, заехал на тротуар и налетел на ограждения», – отметили городские власти.
Виновника ДТП разыскивают сотрудники Госавтоинспекции. С него взыщут материальный ущерб. Ограждения восстановят, а деревья высадят весной.
Ранее жители в социальных сетях предположили, что деревья и ограждения повредили дорожные службы.

12:38, 21 декабря, 2020
Ксения Чернова
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#город\n#благоустройство\n#ДТП\n#происшествие\n#автомобилисты\n#видео