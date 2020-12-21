Астрологический прогноз: что принесет жителям Ижевска 2021 год

Энергетика города будет непростой.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полным ходом идет подготовка к Новому году. После сложного 2020-го жители ожидают благосклонности 2021-го.

Президент Школы универсальной астрологии Сандра Антониа Салинес подготовила для столицы Удмуртской Республики подробный астрологический прогноз

В 2021 году энергетика города Ижевска будет непростой. Придется преодолевать трудности, цели будут достигаться с усилием и не всегда люди будут довольны результатом. Слишком большим будет внешнее влияние, которого не удастся избежать. Однако, чтобы получился нужный результат, необходимо проявить такие качества, как настойчивость, упорство, стараться с помощью своих волевых качеств продавить ситуацию, а не наблюдать со стороны, как будут развиваться дела. Именно такой подход позволит жителям Ижевска добиться поставленных целей. Причем при достижении этих целей, будь то деловые, личные или домашние, необходимо опираться на партнеров, использовать юридические рычаги, не игнорировать свои права и обязательно подтверждать все соглашения официальными документами. Никакие договоренности на словах не смогут дать вам гарантию, что естественно, но в этом году такой подход будет особенно ярко проявлен.

Для всех жителей города в этом году главной темой будет финансовая сфера. Все внимание будет приковано к ней, и каждый будет стараться восполнить упущенные возможности прошлого года. Тем не менее, внешние обстоятельства все равно будут диктовать условия и придется под них подстраиваться, принимать то, что диктует время. Поэтому воевать с ветряными мельницами бесполезно, лучше всего проявить свои дипломатические качества и влиться в общую волну финансовых возможностей. Звезды советуют вкладывать деньги в собственное развитие, получать новые знания, укреплять свой профессиональный уровень, не жалеть средств для создания своего дома, для близких людей, ведь в этом году самым ценным ресурсом будет семья и дом, который объединяет их. Поэтому старайтесь свое внимание переключить на реализацию личных амбиций, сосредоточиться на определенной цели и не распылять свою энергию, а значит, и средства, на пустые затеи.

Финансовая ситуация в городе может быть нестабильной из-за непредвиденных расходов бюджетных средств. Может возникнуть кризисная ситуация и выйти из нее простому человеку поможет изворотливость и хитрость, умение манипулировать обстоятельствами, вовремя подстроиться под них, использовать покровительство сильных мира сего. Поэтому каждый будет решать свои проблемы сам и только в собственных руках будет успех любого предприятия. Рассчитывать надо на свои ресурсы и свои силы.

В городе в этом году успешно будет развиваться автомобильная промышленность, куда и будет уходить основной городской бюджет. Благоприятна в этом году покупка транспортных средств, вложение в раскрутку этого бизнеса. Также будет весьма успешно развиваться онлайн-система контактов, работы в удаленном режиме. Именно этот способ заработка будет наиболее популярным и востребованным в этом году в Ижевске. Также возникнет необходимость поменять сферу деятельности из-за кризиса производства, который может породить безработицу. У большинства жителей Ижевска может быть зависимость от кредитов, долгов и других банковских обязательств, и они будут вынуждены решать эти вопросы, подстраиваясь под обстоятельства.

В сфере здоровья в гороскопе есть показатели, которые указывают на окончание целого периода, связанного с распространением болезни. Можно предположить, что карантин как таковой закончится, но все же, останутся некоторые ограничительные меры, которые не позволят развернуться бизнесу, как прежде. Все это может перерасти в политический и экономический конфликт, который подтолкнет к ускоренному выходу из данной ситуации. Число недовольных будет расти - и правительству придется с этим что-то делать. Люди не будут чувствовать уверенности в завтрашнем дне, поэтому растерянность и финансовые разочарования, потрясения могут перерасти в озлобленность и в общее недовольство. Однако, это год испытаний и проверки на прочность - экономическую, политическую, гражданскую, поэтому, несмотря на все трудности, выход все равно есть. Как утверждают звезды, общее состояние здоровья нации будет не таким, как прежде, поэтому рекомендуется для его восстановления заниматься не только привычными способами, но и энергетическими техниками, делать упражнения, которые укрепляют энергетику такие, как цигун, йога, стоит подумать об альтернативном взгляде на жизнь через обучение оккультным наукам таким, как астрология, нумерология, Таро и так далее. Все это позволит обрести внутреннее равновесие и гармонию.

Однако, репутация города в этом году будет крепнуть, благодаря усиленному развитию научно-исследовательской работы, научных открытий, разработок и достижений, а также оригинального способа реализации планов. Поэтому все рационализаторские предложения можно и нужно официально регистрировать и применять в деле. Именно это направление будет хорошо оплачиваемо руководством города.

Энергетика года будет подталкивать к различным конфликтам и спорам, которые будут разрешаться в суде. Судя по аспектам, в этом году будет немало судебных процессов, тяжб с партнерами, поставщиками и даже с банками, которые будут склонны присваивать деньги граждан. Звезды советуют помещать капитал за границей, заключать контракты с иностранными компаниями, получать инвестиции из-за рубежа, что спасет бизнес и экономику в целом. Судебные разборки будут проходить быстро и без проволочек.

Также в этом году, благодаря новым технологиям и новым бизнес-отношениям, можно и нужно подготовить почву для будущих свершений, исполнения планов и опираться при этом жителям города звезды рекомендуют на новых друзей, новых партнеров и коллег. Новый взгляд, новый подход будет соответствовать ситуации и отражать наступившее новое время, поэтому перестраиваться и менять свои взгляды, отношения ко всему, что происходит вокруг, все равно придется и, чтобы это не было мучительно больно, рекомендуется активизировать в себе качества дипломата и даже разбудить спящего где-то глубоко в душе афериста. Тогда легко можно вписаться в общий поток и выйти на новый прогрессивный уровень.

Прогноз для жителей Ижевска по знакам Зодиака

Прогноз справедлив для типичных представителей знаков, живущих или длительно находящихся в Ижевске в 2021 году.

Овен. В этом году Овнам придется всю свою энергию, всю силу посвятить семье, вопросам дома, улучшению условий проживания. Это будет в радость для таких пылких натур, т.к. работать для семьи и во благо семьи всегда приятно. Однако, в силу своей энергетики, Овнам может быстро наскучить унылое однообразие повседневности, и они непременно отправятся за приключениями, которые обязательно будут сопровождаться риском, препятствиями - только так Овны получат удовлетворение от жизни. В этом году у них могут быть страстные интимные отношения, которые запомнятся навсегда. Также Овны будут готовы взять на себя риски по кредитам, займам, а потом выплачивать их длительное время, испытывая презрение к банкам, к себе и к жизни вообще. Поэтому стоит порадовать Овнов в новый год и подарить им что-то, что обновляет чувства, вносит резонанс в обычную энергетику. Например, полет на воздушном шаре, или туристическую путевку на лыжный курорт с экстремальными аттракционами.

Телец. Этот год для Тельцов будет не из легких. Им придется много и упорно трудиться, при этом подчиняться обстоятельствам, находиться в скованных условиях, выполнять поручения начальства и стараться не проявлять никакой инициативы. Впрочем, для представителей этого знака, это не так сложно. Проблемы со здоровьем могут замедлить и без того неторопливых Тельцов, их активность. Трудности будут сопровождать их в течение всего года. Поэтому Тельцам в подарок лучше всего подойдет, например, антикварная, ценная вещь, или, на худой конец, можно выписать премию, которая будет греть их неутомимое сердце длительное время.

Близнецы. Для Близнецов этот год будет знаменателен тем, что появятся новые контакты, новые знакомства с интересными и полезными людьми. Представители этого знака в этом году могут поменять работу, сменить направление деятельности, а также перемены ожидают их и в личных отношениях. Это значит, что могут быть, как расставания со своими партнерами по браку, так и создание новых отношений, их официальное оформление. Поэтому для Близнецов этот год может быть очень событийным и судьбоносным. В подарок они предпочтут новый выгодный контракт с представителями серьезных корпораций, фирм, но, в то же время, будут рады и хорошей книге, как научного характера, так и художественного.

Рак. Для Раков этот год будет не из простых. Возможны трудности, как в отношениях с представителями противоположного пола, так и с членами семьи, с близкими родственниками. Проблемы могут касаться здоровья, финансовых обязательств. В то же время Раки будут рады новым отношениям и будут готовы впустить в свою жизнь потенциального партнера. Однако, их нерешительность может испортить все дело - и они в нужный момент промолчат, например, или мягко уйдут от ответа. Поэтому они будут рады поддержке, направляющей силе, которая возьмет шефство над ними и будет говорить, что им надо делать. В подарок Раки примут необычное блюдо на новогодний стол или милую вещичку, которая будет радовать их в течение года.

Лев. Львам в этом году, как воздух необходима публичность, активная социальная жизнь, участие в общественных мероприятиях. Львы будут блистать с представителями разных сфер, и с помощью их неиссякаемой искрометной энергетики можно будет сдвинуть с мертвой точки любой процесс. Именно Львам надо предоставить в этом году сцену, как политическую, экономическую, виртуальную, любую - и везде они смогут стать достойным представителем данного направления. В подарок в этом году им следует преподнести пять минут эфира по центральному, а то и по мировому телевидению, от чего Львы будут несказанно счастливы и довольны собой. Впрочем, они могут согласиться и на выступление на домашнем корпоративе, где моментально завоюют не только сцену, но и сердца зрителей.

Дева. Для Дев главное – соблюдение протокола и всех правил, принятых в любом деле. Они так же, как и Львы, будут стремиться к публичности, но уже в роли второго плана. Их способности будут востребованы в любой области, а значит, их ждет не только успех, но и получение новых обязательств. В этом году Девы будут заняты решением глобальных вопросов - и только они смогут все расставить по местам и вывести бизнес, предприятие, семью и отдельно взятого человека из кризиса, из затруднительного положения. В ответ Девы хотят получить не только материальное вознаграждение, но и признание, благодаря которому они смогут выйти на новый профессиональный уровень. В качестве подарка Девы будут рады получить новый проект, над которым надо будет провести много времени, или новую должность, а может, отдых в тихом и спокойном месте, где можно будет все обдумать.

Весы. Именно представители знака Весы будут в этом году определять цель общества и продвигать ее. Их дипломатичность и умение не говорить «нет» помогут добраться до самых высот и на этом уровне решить насущные проблемы. В то же время, Весы в этом году будут стремиться к свободе и независимости и, получив эту независимость, будут действовать намного эффективнее. Однако, недолго им ходить свободными. Новые чувства могут внезапно нагрянуть, как гром среди ясного неба и вновь завоевать их сердце. Видимо, им не суждено насладиться уединением. В подарок они будут рады получить красивую, изящную вещь, которая выделит их из окружения. Это может быть роскошное украшение или одежда, а может, должность, статус.

Скорпион. В этом году Скорпионы будут в своей стихии и будут задавать тон, определенный ритм в общении с людьми, при контактах с официальными структурами. Именно их энергетика способна сопротивляться трудностям времени, способна продавливать ситуацию и повернуть ее в свою пользу. Скорпионовские методы и жизненные критерии помогут выбраться из кризисных ситуаций и выйти победителем в любой сфере. Поэтому звезды рекомендуют присмотреться к представителям этого знака и по возможности перенять у них некоторые привычки. Именно Скорпионы будут главными интриганами в этом году и будут ловко манипулировать информацией, шантажируя окружающих, добиваясь своих целей. В подарок Скорпионы предпочтут получить некое право на то, что делает их выше других, неуязвимыми. Например, должность, власть, деньги. Поэтому вы смело можете оплатить скорпионам какой-нибудь каприз - и они будут счастливы.

Стрелец. Все Стрельцы в этом году будут заняты только своей персоной. Любые предложения, возможности они будут рассматривать с точки зрения своих потребностей, своего развития. Эгоистическая нотка будет прослеживаться во всех делах. Стрельцы будут в этом году обласканы самой вселенной, и поэтому их во всем будет сопровождать удача, благополучие, у них все получится. Поэтому Стрельцам стоит подумать о том, чтобы создать для себя базу на будущее, а не просто купаться в лучах вселенского благоденствия и счастья. Любые начинания обязательно будут иметь продолжение, а значит, стоит напрячь свои силы и, например, начать серьезное обучение, открыть бизнес, переехать и т.д. В подарок Стрельцы могут принять достойную вещь, которая в состоянии, например, повысить их интеллектуальный уровень, повысить самооценку. Поэтому они будут рады достойному украшению, необычной книге, путешествию, посещению престижного мероприятия.

Козерог. В этом году Козероги будут сосредоточены на материальной сфере. Для них будет главным обогащение, создание базы для будущего старта или укрепления имеющихся позиций, планирование средств на разные направления. Козероги будут чувствовать высокую ответственность по обеспечению своей жизни и жизни своих близких в финансовой сфере. Именно они способны просчитать кризисные ситуации и найти реальный выход из них, скрупулезно выполняя все принятые обязательства, не отступая ни на шаг. Вспыльчивость Козерогам вообще не свойственна, а в этом году они будут просто непробиваемы из-за сложности ситуации. Поэтому лучше всего не мешать им, а наоборот, помогать найти выход из проблем. В подарок Козероги будут рады получить признание близких людей, коллег, начальства, которое вызовет чувство нужности в работе, в их жизни. Поэтому любой подарок должен сопровождаться словами благодарности, любви, признательности.

Водолей. Для Водолеев год будет нестабильным. Они постоянно будут находиться в движении, в дороге, в их жизни будут происходить перемены. Это может касаться дел родственников, может появиться возможность переезда, начала обучения, повышения квалификации. Интеллектуальный аспект будет довольно сильный, и Водолеи с удовольствием примут решение обогатить свои знания. Кроме того, инстинкт материнства и отцовства в этом году даст о себе знать, и Водолей может подумать о потомстве, о создании прочных отношений, об утверждении себя в семье. Поэтому, им надо «ковать железо, пока горячо», иначе уже в следующем году у них будут совсем другие приоритеты. В подарок Водолей с радостью примет шикарный предмет искусства, творчества. Если ему удастся самому продемонстрировать свои таланты, то это будет наивысшим счастьем для него. Например, предоставить ему сцену, организовать выставку, позволить спеть в эфире, или станцевать.

Рыбы. В этом году Рыбы могут тихо переплыть с насиженного места в другое. Это может касаться работы, смены места жительства, заключения контрактов, приобретения недвижимости. Рыбы все сделают без лишней суеты, предпочитая находиться на втором плане, а не афишировать себя и свои действия. Конечно, сомнения неизбежны, но они будут чувствовать себя более уверенно, чем раньше, поэтому Рыбам рекомендуется окунуться в общественную деятельность, в активную работу, по возможности взять в свои руки несложные процессы. Уединиться в этом году вряд ли получится, вокруг представителей этого знака всегда будет много людей. В подарок Рыбы будут рады получить возможность уединения, погружения в свой мир и отсутствие разных обязательств. Поэтому, если вы приобретете для них путевку в пансионат или подарите возможность побыть одним на вашей шикарной даче – это будет самым лучшим подарком для них.