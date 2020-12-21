Депутаты в Удмуртии и члены их семей задолжали более 4 млн рублей по налогам

Общая сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам составляет 1 101 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты в Удмуртии и члены их семей задолжали более 4 млн рублей по имущественным налогам. Об этом в ходе аппаратного совещания органов власти сообщил руководитель Управления ФНС России по Удмуртской Республике Юрий Горюнов.

Он отметил, что по состоянию на 18 декабря в консолидированный бюджет региона поступило более 2 млрд рублей имущественных налогов физических лиц. Это на 31% больше, чем за тот же период прошлого года.

На 130% выросло поступление по транспортному налогу, на 142% – поступления по налогу на имущество физических лиц, на 116% – по земельному налогу.

Однако не все жители вовремя оплатили налоги.

«По состоянию на 18 декабря 2020 года общая сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам составляет 1 101 млн рублей, половина этой суммы приходится на задолженность жителей города Ижевска – 50,5%», – отметил Горюнов.

По его словам, прирост задолженности составил 24% по сравнению с прошлым годом – 210 млн рублей.

«Мониторинг показал, что задолженность имеется у глав муниципальных образований и у сотрудников исполнительной власти. <…> На текущий момент имеется налоговая задолженность около 4 млн рублей у депутатского корпуса и членов их семей», – подчеркнул Горюнов.

Он добавил, что сотрудники МЧС задолжали 808 тыс. рублей, сотрудники судебного департамента Удмуртии – 496 тыс. рублей.