На региональном портале госуслуг жители Удмуртии могут воспользоваться 2 тыс сервисами

Ежедневно на портал заходят около 10 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. На региональном портале госуслуг Удмуртии жителям доступны 2 тыс. сервисов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, по итогам 2019 года Удмуртия вошла в топ-5 лучших регионов по качеству предоставления электронных услуг. Всё это стало возможно и благодаря реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

Сегодня Удмуртия один из немногих регионов, где есть свой портал госуслуг . Ежедневно сервис посещают около 10 тыс. жителей. Самыми популярными вкладками являются: «Электронный дневник», «Запись к врачу», «Статус заявления в детский сад», «Пособие на ребенка».

В первые 2 часа после пресс-конференции президента России Владимира Путина на портале оформили свыше 50 тыс. заявлений на получение новогодней выплаты на детей до 7 лет.

Благодаря электронному взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных услуг каждый год бюджет экономит около 500 млн рублей.

Отметим, в этом году добавился онлайн-сервис по доставке заказных писем. За 10 месяцев жители сделали около 650 тыс. таких отправлений. Экономия на каждом заказном онлайн-письме составляет 43 рубля.