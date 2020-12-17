В Оренбуржье задержали подозреваемую в хищении денег со счетов жителей Удмуртии

Причинённый ущерб превысил 200 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Оренбургской области полиция задержала подозреваемую в хищении средств с банковских счетов жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что 31-летняя женщина звонила жителям Удмуртии, представляясь сотрудником банка. Своим «клиентам» она расписывала стандартную схему, что с их банковского счёта происходит списание средств. Для предотвращения хищения она требовала назвать данные карт и счетов. С помощью полученной информации злоумышленница похищала деньги потерпевших.

По предварительным данным, подозреваемая может быть причастна к совершению более чем 25 преступлений. Сумма ущерба составляет свыше 200 тыс. рублей.

В ходе обыска у женщины обнаружили 35 мобильников, 15 симок и 9 банковских карт. Злоумышленницу доставили в Удмуртию и выдворили в изолятор временного содержания. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.