Подростка из Удмуртии наградили за спасение людей во время пожара и защиту матери от нападения

Он был награждён ведомственной медалью «За содействие».

Ижевск. Удмуртия. Подросток из Удмуртии был награждён за спасение людей из пожара и помощь в раскрытии преступления. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ведомство вручило награды детям и подросткам в рамках Дня Героев Отечества. В награждении юных героев в режиме видео-конференции принимал участие председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В числе награждённых был и уроженец Удмуртии Данила Бронников. На момент совершения подвига ему было 17 лет.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления по Удмуртии, в июне 2020 года он спас пожилых людей во время пожара в садовом товариществе, где загорелся шифер одного из домов. Пожар мог перекинуться на другие дома, Данила вывел из них людей на безопасное расстояние, благодаря чему никто не пострадал. В августе он совершил ещё один подвиг: ночью, услышав крик матери, выбежал в подъезд и увидел нетрезвого соседа с окровавленным ножом в руках, после чего выбил орудие преступления и передал его матери. Зайдя в соседнюю квартиру, обнаружил там раннего мужчину. До приезда медиков он оказывал ему помощь, а по прибытии следователей отдал им орудие преступления.