Документ вступил в силу с момента публикации 4 декабря.

Ижевск. Удмуртии. В Удмуртии вступили в силу поправки в закон о Государственном контрольном комитете. Соответствующий закон за подписью главы республики Александра Бречалова опубликовали на официальном сайте правительства региона в пятницу, 4 декабря.

Корректировки регионального законодательства обусловлены изменениями Бюджетного кодекса России, Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». В документе учтены предложения депутатов Госсовета Удмуртии по совершенствованию контрольной функции парламента республики.

Законом упрощаются требования к стажу профессиональной деятельности в области государственного и муниципального управления, государственного и муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции для назначения на руководящие должности комитета, расширяются возможности по внесению предложений для назначения на должности аудиторов, а также полномочия комитета в части внешнего муниципального финансового контроля и взаимодействия с правоохранительными органами. Также понижен предельный возраст для занятия должности председателя комитета — с 65 до 60 лет.

Напомним, депутаты республиканского парламента приняли изменения в закон в окончательном чтении 24 ноября.