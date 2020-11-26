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Итоги дня: вновь избранный глава Ижевска, проверка Минздрава Удмуртии и открытие катка на «Динамо»

18:00, 26 ноября, 2020
Анна Торхова
Итоги дня: вновь избранный глава Ижевска, проверка Минздрава Удмуртии и открытие катка на «Динамо»
18:00, 26 ноября, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#Динамо\n#Минздрав\n#Олег Бекмеметьев
Фото: pixabay.com
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Обзор самых важных новостей четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 26 ноября зарегистрировали 169 новых случаев заражения ковидом. 123 человека выздоровели, 3 пациента скончались.

Мэр:

Олег Бекмеметьев сохранил пост главы Ижевска. За него проголосовал 31 депутат, за его конкурента Евгения Леонтьева – 2.

Служебная проверка:

Минздрав Удмуртии проверит качество оказания медпомощи туристу из Танзании. Сын экс-мэра Архангельска скончался в Ижевске.

Лед:

В субботу в Ижевске откроется каток на стадионе «Динамо». Гостей ждет праздничная программа.

В 8-ке:

Ижевск выбыл из борьбы за звание столицы Тотального диктанта в 2021 году. Город не вошел в шорт-лист. Больше всего голосов собрал Якутск.

18:00, 26 ноября, 2020
Анна Торхова
203
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#Динамо\n#Минздрав\n#Олег Бекмеметьев