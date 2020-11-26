Итоги дня: вновь избранный глава Ижевска, проверка Минздрава Удмуртии и открытие катка на «Динамо»

Обзор самых важных новостей четверга.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 26 ноября зарегистрировали 169 новых случаев заражения ковидом. 123 человека выздоровели, 3 пациента скончались.
Мэр:
Олег Бекмеметьев сохранил пост главы Ижевска. За него проголосовал 31 депутат, за его конкурента Евгения Леонтьева – 2.
Служебная проверка:
Минздрав Удмуртии проверит качество оказания медпомощи туристу из Танзании. Сын экс-мэра Архангельска скончался в Ижевске.
Лед:
В субботу в Ижевске откроется каток на стадионе «Динамо». Гостей ждет праздничная программа.
В 8-ке:
Ижевск выбыл из борьбы за звание столицы Тотального диктанта в 2021 году. Город не вошел в шорт-лист. Больше всего голосов собрал Якутск.