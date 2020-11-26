Ижевск выбыл из борьбы за звание столицы Тотального диктанта-2021

С самого начала голосования лидировал Якутск.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск не попал в шорт-лист городов, которые могут стать столицей «Тотального диктанта». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

За звание боролись 13 городов, по итогам голосования Ижевск занял 8 строчку. Столицу Удмуртии поддержали 1023 человека.

В лидерах оказались Якутск – 11411 голосов, Рязань – 8998 голосов, а также Ярославль (2905), Салехард (2453), Саранск (2220) и Томск (2216). Поскольку разрыв в голосах между Томском и Саранском оказался всего в 4 голоса, в шорт-лист решили включить обе столицы. Всего же в голосовании приняли участие 34751 человек.

Победителя объявят 6 февраля 2021 года на конференции Тотального диктанта. До этого времени представители городов должны подготовиться к презентации населенного пункта. Окончательное решение примет жюри. На площадке, ставшей победителем, 10 апреля автор Тотального диктанта-2021 Дмитрий Глуховский прочитает свой текст.