3 пациента скончались.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирусом заразились еще 169 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 103 жителей Ижевска, 11 жителей Глазова, 7 жителей Можги, 6 жителей Сарапула, 5 жителей Воткинска, по 4 случая зафиксировали в Балезинском, Завьяловском и Кизнерском районах, по 3 зараженных выявили в Увинском, Дебесском, Глазовском района, Вавожском районах, по 2 случая зарегистрировано в Воткинском, Красногорском, Можгинском, Сарапульском, Шарканском районах, по 1 случаю - в Малопургинском, Камбарском, Киясовском районах.

123 человека выздоровели, 3 пациента за сутки скончались – 68-летний мужчина, женщины 72 и 80 лет.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 12 848 случаев ковида, 10 220 человек выписали, 215 скончались. В тяжелом состоянии в настоящее время находится 181 человек.