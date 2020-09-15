Жителей Удмуртии вновь предупредили об усилении ветра

Ветер усилится в среду, 16 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Ветер усилится в Удмуртии в среду, 16 сентября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, днем порывы северо-западного ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

Автовладельцам посоветовали внимательно выбирать места остановки и стоянки транспорта. Возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш зданий.

В случае возникновения проблем с электроснабжением стоит обращаться в контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по бесплатному номеру телефона 8-800-220-0-220.