Семьи с детьми в Удмуртии получат пособия уже в сентябре

Большая часть средств уже поступила в регион.

Ижевск. Удмуртия. Выплаты пособий семьям с детьми в Удмуртии произведут уже в сентябре. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила министр труда и социальной политики Удмуртской Республики Татьяна Чуракова.

На данный момент республика получила средства на выплату следующих пособий:

пособие на ребенка (94 138 человек — 189 млн рублей);

единовременное пособие при рождении ребенка (180 человек — 3 млн рублей);

ежемесячное пособие по уходу за ребенком (8 200 человек — 45 млн рублей);

ежемесячная выплата при рождении первого ребенка (9 536 человек – 105 млн рублей).

В ближайшее время поступят деньги на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет включительно (35 060 человек – 627 млн рублей), а также на рождение третьего и последующих детей (8 324 человека — 96 млн рублей).

«Выплаты обязательно будут произведены всем гражданам в текущем месяце», — сообщила Татьяна Чуракова.

Отметим, что Удмуртия вошла в число восьми регионов, которые разделят между собой 1,73 млрд рублей, дополнительно выделенные правительством России на выплату пособий на третьего ребёнка. Новое вливание потребовалось в связи с тем, что по итогам первого полугодия обновились сведения о численности получателей.

Напомним, родители, которые не получали «президентские» выплаты на детей и ещё не обратились за ними в государственные органы, должны подать заявление до 30 сентября. Сделать это можно дистанционно на Едином портале госуслуг, в МФЦ и клиентских службах ПФР. Приём заявлений заканчивается с 1 октября.