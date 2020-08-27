Итоги дня: компенсации пасечникам Удмуртии, решение проблемы с бензином в Киясовском районе и новый вид мошенничества

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга, 27 августа, в Удмуртии скончалась 78-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом. За последние сутки в Удмуртии выявили 30 новых фактов коронавирусной инфекции, врачи выписали 30 выздоровевших пациентов.

Субсидии:

Пасечникам Удмуртии частично возместят ущерб от массовой гибели пчел, которая произошла прошлым летом. На эти цели республиканские власти выделили 1,5 млн рублей.

Решение есть:

Проблему нехватки бензина в Киясовском районе решат с помощью модульной АЗС. Дело в том, что единственной заправкой там является АЗС «Легенда», но из-за финансового состояния компании в поставках топлива происходили сбои.

Новый обман:

Жителей Удмуртии предупредили о новом виде телефонного мошенничества. Теперь злоумышленники используют сервис подмены номера и «маскируются» под сотрудников полиции.