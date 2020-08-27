Злоумышленники теперь используют сервис подмены номера.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о новом виде телефонного мошенничества. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, теперь злоумышленники используют сервис подмены номера.

«На экране потерпевшего высвечивается не номер звонящего, а иной номер, например, номер телефона дежурной части территориального отдела полиции либо иного правоохранительного органа. В ходе разговора звонивший представляется сотрудником полиции, и уведомляет о том, что неизвестные пытаются похитить денежные средства с банковского счета, и сообщает, что передал данную информацию в кредитную организацию», – рассказали правоохранители.

После этого раздается другой звонок, мошенники представляются сотрудниками банка и вынуждают клиента сообщить данные банковской карты либо перечислить денежные средства на указанный ими счет.

Подобный случай произошел в Ижевске в августе, пожилому мужчине поступил звонок, на экране высветился номер дежурной части одного из отделов полиции. Поверив «стражу порядка», пенсионер лишился 214 тыс. рублей.

«Уважаемые граждане! Если на ваш телефон поступил звонок от лица, представляющегося сотрудником полиции, уточните у собеседника фамилию, должность, звание и место службы, после чего самостоятельно перезвоните в территориальный орган внутренних дел и поинтересуйтесь, действительно ли данный сотрудник проходит службу в этом подразделении», – предупредили в прокуратуре.

Еще одна потерпевшая рассказала, что ей мошенники позвонили якобы с номера одного из банков.

Правоохранители напомнили, что ни сотрудники банков, ни полицейские не выясняют по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа. Если звонивший, представляющийся должностным лицом, интересуется соответствующей информацией – это мошенник.