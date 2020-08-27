78-летняя женщина с коронавирусом скончалась в Удмуртии

За сутки в Удмуртии выявили 30 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончалась 78-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте». По состоянию на утро 27 августа количество летальных случаев в республике составляет 58 пациентов.

За последние сутки в Удмуртии выявили 30 новых фактов коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Воткинске, у 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю - в Алнашском, Кезском, Шарканском районах.

Врачи выписали 30 выздоровевших пациентов.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 3092 случая заболевания коронавирусом. 2 561 человек выздоровел, 58 – скончались. 318 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 129 – в состоянии средней степени тяжести, 26 – в тяжелом.