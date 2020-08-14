Итоги дня: предложение построить «Диснейленд» в Удмуртии, потерявшиеся в лесу люди и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 14 августа, в Удмуртии выявили 29 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в республике скончался 63-летний пациент с Covid-19.

Место притяжения:

Жители Удмуртии предложили Корпорации развития построить «Диснейленд». Возвести его можно на земельном участке площадью 190 га вблизи деревни Старый Бор, считают пользователи сети.

Носите белое:

Белый платок помог спасателям найти заблудившихся в лесу ижевчанок. Спасатели заметили светлое пятно в темном лесу и вышли к потерявшимся женщинам. Стоит отметить, что в лесах Удмуртии продолжается поиск еще двух человек.

О погоде:

Выходные в Удмуртии будут дождливыми. Сильные осадки ожидаются и в ночь на субботу, 15 августа. Температурный фон в республике сохранится ниже климатических норм до +13, +18 градусов по Цельсию.