В ночь на 15 августа в Удмуртии ожидаются сильные дожди

Температурный фон — ниже климатических норм.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на субботу, 15 августа, в Удмуртии местами возможны сильные дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.

«В выходные дни в Удмуртии ожидается циклонический характер погоды. Временами пройдут дожди, ближайшей ночью прогнозируются наиболее интенсивные и продолжительные дожди», — говорится в сообщении.

Температурный фон в республике сохранится ниже климатических норм на 3-4 градуса Цельсия. Ночью температура воздуха составит 6..11 градусов, днём в субботу — 13..18 градусов.

Синоптики в начале следующей недели отмечают, что дожди в Удмуртии сохранятся местами, температура воздуха существенно не изменится.