Жители Удмуртии предложили Корпорации развития построить «Диснейленд»

Пользователи могут написать свои варианты обустройства поля в 190 га.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут предложить варианты использования земельного участка Корпорации развития республики площадью 190 га вблизи деревни Старый Бор. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор корпорации Константин Сунцов.

По его словам, участок находится в 5 минутах от дороги «Ижевск-Москва». Рядом есть ж/д пути, крупная трасса М7, объездные, парк и речка, проведен газ, электричество.

«Вопрос к знатокам и экспертам: что сделать на территории размером с Княжество Монако или 270 футбольных полей (кому как понятнее) <…>. В ответах пишите от 1 до 4, или свой вариант», - добавил Сунцов.

На выбор предлагают следующие варианты:

- промышленный парк из-за мощностей и близости ресурсов;

- логистический центр в связи с выгодным расположением;

- коттеджный поселок или новый жилой микрорайон с многоквартирными домами;

- 270 футбольных полей.

В комментариях жители предлагают посадить «что-нибудь съедобное», построить ледовую арену, российский аналог «Диснейленда», площадку для рок-концертов, концертный зал «Филармония», а также всероссийский спортивный интернат, где будут тренироваться лучшие спортсмены. «И систему сделать такую, чтобы находить таланты и растить их там», - написал пользователь Фейсбук Александр Кононов.