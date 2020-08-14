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Белый платок помог спасателям из Удмуртии найти заблудившихся в лесу сестер

12:25, 14 августа, 2020
Анна Торхова
Белый платок помог спасателям из Удмуртии найти заблудившихся в лесу сестер
12:25, 14 августа, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#лес\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
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Участок леса прочесывали 7 собак и 4 волонтера.

Ижевск. Удмуртия. Белый платок помог спасателям найти заблудившихся в лесу жительниц Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Две сестры выехали в лес Якшур-Бодьинского района за черникой и заблудились. У одной из девушек был телефон, который и помог спасателям. Женщины были на связи и говорили, откуда слышат звуки спецтранспорта.

Участок леса прочесывали 7 собак и 4 волонтера отряда «Сириус». В ходе поисков спасатели увидели в темноте белое пятно, оказалось – платок, который был повязан на голове одной из сестер. Вся остальная одежда была в темных цветах. Спасенных и уставших женщин увезли домой.

Отметим, на поиски заблудившихся людей спасатели, полиция, кинологи и волонтеры выезжают ежедневно.

Так, в четверг, 13 августа, в лесах потерялись 6 человек. Четверых удалось найти, поиски двух мужчин продолжаются.

Жителям напоминают, идти в лес нужно в яркой одежде. Поисковики могут пройти мимо и не заметить человека, одетого в темную одежду и тем более в камуфляж.

Ау-ау-ау!

По словам специалиста, передвигаться по лесу нужно шумно: разговаривать, свистеть, петь песни. "Нужно не только шуршать и хрустеть ветками, потому что животное может спутать вас с другим зверем. Пойте песни, разговаривайте, тогда вам ничего не угрожает, животные на большом расстоянии услышат вас. В любом случае, в лесу страшнее зверя, чем человек, нет", - сказал Зайцев.


12:25, 14 августа, 2020
Анна Торхова
155
0
#Ижевск\n#лес\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия

 

 

 


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