В Удмуртии скончался один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны

Антона Чернышова не стало на 103 году жизни.

Юкаменское. Удмуртия. В Удмуртии 10 августа не стало одного из старейших ветеранов Великой Отечественной войны Антона Чернышова, которому в январе исполнилось 102 года. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Антон Чернышов родился 30 января 1918 года в деревне Тарасенки Красногорского района. В 1939 году его призвали в армию и отправили служить на Дальний Восток. Узнав о нападении Германии на Советский союз, Чернышов просился на фронт, но получил отказ. В то время Япония могла атаковать восточные границы страны.



Чернышов вернулся домой лишь в 1946 году, награждённый медалью «За Победу над Японией». В мирное время работал председателем колхоза, объединившем пять деревень. В последние годы жил в селе Юкаменское.