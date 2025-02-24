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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Объявлены победители Республиканских зимних спортивных играх обучающихся в Удмуртии

12:37, 24 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Объявлены победители Республиканских зимних спортивных играх обучающихся в Удмуртии
12:37, 24 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
259
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: Минобрнауки УР
259
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Состязания проходили с 20 по 22 февраля в Юкаменском районе

Юкаменское. Удмуртия. Команды школьников из Можги и Игринского района заняли первые места на XXV Республиканских зимних спортивных играх обучающихся, которые прошли с 20 по 22 февраля в Юкаменском районе Удмуртии. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов, состязавшихся в лыжных гонках и полиатлоне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобрнауки. 

Зимние спортивные игры являются частью ежегодной спартакиады, объединяющей более 50 тысяч учащихся образовательных учреждений республики. Спартакиада включает пять этапов – от внутришкольных соревнований до финальных республиканских турниров по 22 видам спорта.

В общекомандном зачете среди городов победу одержала команда Можги. Второе место заняли школьники из Индустриального района Ижевска, а третье – спортсмены из Сарапула. Среди сельских районов лидером стала команда Игринского района, серебро завоевали представители Шарканского района, а бронзу – Завьяловского района.

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12:37, 24 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
259
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#спорт