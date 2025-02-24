Юкаменское. Удмуртия. Команды школьников из Можги и Игринского района заняли первые места на XXV Республиканских зимних спортивных играх обучающихся, которые прошли с 20 по 22 февраля в Юкаменском районе Удмуртии. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов, состязавшихся в лыжных гонках и полиатлоне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобрнауки.

Зимние спортивные игры являются частью ежегодной спартакиады, объединяющей более 50 тысяч учащихся образовательных учреждений республики. Спартакиада включает пять этапов – от внутришкольных соревнований до финальных республиканских турниров по 22 видам спорта.

В общекомандном зачете среди городов победу одержала команда Можги. Второе место заняли школьники из Индустриального района Ижевска, а третье – спортсмены из Сарапула. Среди сельских районов лидером стала команда Игринского района, серебро завоевали представители Шарканского района, а бронзу – Завьяловского района.