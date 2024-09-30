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Село Юкаменское в Удмуртии остаётся без подрядчика по отлову диких животных

10:20, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Село Юкаменское в Удмуртии остаётся без подрядчика по отлову диких животных
10:20, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
190
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#бездомные животные
Фото: Cthrough на Unsplash
190
0

На конкурсный отбор не было подано ни одной заявки.

Юкаменское. Удмуртия. Жители Юкаменского жалуются на безнадзорных собак, которые создают угрозу для жизни и здоровья людей. Как сообщил глава района Дамир Касимов, муниципалитет продолжает поиск подрядчика на отлов животных.

Действующий в первом полугодии контракт закончился. Сейчас идет конкурсный отбор на заключение подряда отлова безнадзорных животных, однако заявок от потенциальных исполнителей пока не поступило.

«Отмечу, что некоторые из собак на улицах имеют хозяев. Призываю всех владельцев домашних питомцев быть ответственными: не допускайте свободного выгула ваших собак! От каждого из нас зависит, насколько серьезной будет проблема бродячих животных в нашем районе», — подчеркнул глава района.

10:20, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
190
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#бездомные животные