Село Юкаменское в Удмуртии остаётся без подрядчика по отлову диких животных

Юкаменское. Удмуртия. Жители Юкаменского жалуются на безнадзорных собак, которые создают угрозу для жизни и здоровья людей. Как сообщил глава района Дамир Касимов, муниципалитет продолжает поиск подрядчика на отлов животных.

Действующий в первом полугодии контракт закончился. Сейчас идет конкурсный отбор на заключение подряда отлова безнадзорных животных, однако заявок от потенциальных исполнителей пока не поступило.

«Отмечу, что некоторые из собак на улицах имеют хозяев. Призываю всех владельцев домашних питомцев быть ответственными: не допускайте свободного выгула ваших собак! От каждого из нас зависит, насколько серьезной будет проблема бродячих животных в нашем районе», — подчеркнул глава района.