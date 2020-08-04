Сарапульский музей-заповедник станет основной площадкой нового турпроекта «Большая Кама»

Маршрут объединит Башкирию, Удмуртию, Татарстан, Кировскую область и Пермский край.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский музей-заповедник станет основной площадкой нового межрегионального туристического проекта «Большая Кама». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

На днях в музее прошло рабочее совещание по развитию проекта, в котором приняли участие представители Башкирии, Пермского края и Удмуртии.

«Это будет некая туристская агломерация некой туристской территории со своим календарем, со своими яркими событиями, которые раскроют прелести Удмуртии, Башкирии, Кирова, Татарстана и Перми», – рассказал признанный российский и международный эксперт в области событийного туризма Геннадий Шаталов.

Он считает, что маршрут «Большая Кама» через несколько лет станет национальным туристическим проектом, таким, как «Золотое кольцо России».

В ходе встречи представители разных регионов презентовали круизные маршруты, программы эко- и событийного туризма. В ближайшее время планируется начать разработку стратегии продвижения проекта с единым реестром туристическим маршрутов, событийным календарем и линейкой сувенирной продукции.