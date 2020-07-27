В Удмуртии более 1000 подростков смогли найти работу летом

Зарплата для несовершеннолетних должна быть не ниже МРОТ.

Ижевск. Удмуртия. Центры занятости населения Удмуртии летом трудоустроили более 1000 подростков. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

С начала года в центры занятости в поисках работы обратились более 1200 несовершеннолетних граждан. Для большинства из них уже удалось подобрать подходящие вакансии.

С 2020 года работодатель обязан при приёме на работу применять профессиональные стандарты в виде требований к квалификации. Поэтому подростков можно брать только по тем вакансиям, которые не требуют образования и квалификаций: подсобными рабочими, озеленителями, почтальонами, курьерами и так далее.

«Запрещено применять труд подростков на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами)», — сообщили в пресс-служба правительства.

Отметим, что трудовой договор по закону можно заключить с 16 лет. С 14 до 16 лет также можно устроиться на работу с лёгкими условиями. Для этого необходимо получить от одного из родителей и органов опеки письменное согласие.

Подросток до 16 лет может работать не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов.

«При совмещении работы с учебой продолжительность смены сокращается до 2,5 часов для детей от 14 до 16 лет и до 4 часов для тех, кому от 16 до 18 лет», — говорится в сообщении.

Несовершеннолетний может рассчитывать на зарплату не ниже МРОТ с учётом отработанного времени. В Удмуртии минимальный размер оплаты труда составляет 13 949,5 рубля.