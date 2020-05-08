В День Победы Удмуртия останется без праздничного салюта

Фейерверк перенесли на время проведения парада Победы.

Ижевск. Удмуртия. Праздничный салют на 9 мая в Удмуртии решили перенести. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Салют состоится в день проведения парада Победы.

«Как сказал Президент России Владимир Владимирович Путин, мы обязательно пройдем и Бессмертным полком, и организуем настоящий Парад Победы. Но это будет несколько позже», - отметил руководитель администрации главы региона Сергей Смирнов.

Из-за опасности распространения коронавируса все мероприятия в этом году пройдут в онлайн-режиме. В субботу, 9 мая, в 19:00 по местному времени жители смогут почтить память павших минутой молчания.

В 23:00 салют покажут по федеральным каналам.