Три автомобиля получили волонтеры, помогающие находящимся на самоизоляции жителям Удмуртии

Ежедневно добровольцы обрабатывают огромное количество заявок, развозят продукты и средства первой необходимости людям, которые находятся в зоне риска.

Ижевск. Удмуртия. Волонтерам в Удмуртии передали три автомобиля. Добровольцы, которые помогают находящимся на самоизоляции жителям, получили от автомобильного холдинг «КОМОС-Авто» машины «Хендай Элантра», «Хендай Солярис» и «Лада Гранта».

Ежедневно волонтеры акции #МыВместе обрабатывают огромное количество заявок, развозят продукты и средства первой необходимости людям, которые находятся в зоне риска: пенсионерам, маломобильным гражданам и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса.

Теперь еще больше людей смогут получить своевременную помощь.

По данным пресс-службы правительства Удмуртии, в региональном штабе трудятся 535 волонтеров, которые выполнили более 800 заявок жителей.