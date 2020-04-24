Итоги дня: заболевшие сотрудники «Ижевского механического завода», слежка за приезжающими и погода на выходные

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Удмуртии выявлено 193 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки специалисты провели 1 331 анализ, выявлено 15 новых заболевших.

Вспышка:

Шесть сотрудников «Ижевского механического завода» заразились коронавирусом. У трех из них болезнь протекает бессимптомно. Руководство ИМЗ подчеркнуло: о закрытии предприятия пока речи не идет.

Не тот заболевший:

Перепугавший жителей Воткинска вахтовик с подозрением на коронавирус оказался здоровым. Лабораторные исследования не выявили новой коронавирусной инфекции ни у мужчины, ни у его окружения.

Под контролем:

В Удмуртии рассказали, как следят за автомобилями тех, кто обязан соблюдать карантин. Сотрудники ГИБДД выясняют, есть ли у жителей транспорт, вносят его номера в систему и контролируют перемещение.

О погоде:

В выходные дни в большинстве районов Удмуртии пройдёт снег и дождь. В северной части республики ожидаются более продолжительные осадки. Температурный фон при этом постепенно начнёт повышаться.