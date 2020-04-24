В числе заболевших – 6 сотрудников «Ижевского механического завода».

Ижевск. Удмуртия. Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии выросло до 193 человек. По данным главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, за минувшие сутки подтвердились диагнозы у 15 человек.

«В числе заболевших – 6 сотрудников АО «Ижевский механический завод». По данным фактам Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проводится эпидемиологическое расследование, на предприятии организованы противоэпидемические мероприятия», – подчеркнул руководитель региона.

Напомним, 19 человек в регионе вылечились от коронавируса, 4 пациента скончались.