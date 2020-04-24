Холодные ночи и пасмурные дни ожидают Удмуртию в выходные

Относительно потеплеет в воскресенье в южных районах республики.

Ижевск. Удмуртия. В выходные дни в большинстве районов Удмуртии пройдёт снег и дождь. Как сообщила пресс-служба республиканского Гидрометцентра, в северной части республики ожидаются более продолжительные осадки.

Температурный фон при этом постепенно начнёт повышаться. В ночь на субботу, 25 апреля, ещё сохранятся заморозки от -2 до -7 градусов Цельсия, днём температура воздуха составит от 3 до 8 градусов.

Днём 26 апреля ожидается ветреная погода, отдельные порывы ветра достигнут 15-18 м/с. В ночь на воскресенье и понедельник, 27 апреля, температура воздуха составит от 0 до 5 градусов, днём от 5 до 10-15 градусов Цельсия в южных районах Удмуртии.