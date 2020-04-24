Все номера в базе: в Удмуртии сотрудники ГИБДД следят за автомобилями тех, кто обязан соблюдать карантин

К настоящему времени в республике выдали уже более 4 тыс. предписаний.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии рассказали, как следят за автомобилями тех, кто обязан соблюдать карантин. По словам начальника УГИБДД МВД по Удмуртской Республике Руслана Набиева, для этого сотрудники проверяют, есть ли у жителей, получивших предписание Роспотребнадзора, транспортные средства, и вносят номера в базу «Поток плюс».

«Она позволяет отслеживать перемещение транспортных средств в режиме реального времени и осуществлять контроль силами дорожно-патрульной службы за тем, кто перемещается на данных автомобилях, и соблюдается ли гражданами режим изоляции», – отметил Набиев.

По его словам, к настоящему времени в республике выдали уже более 4 тыс. предписаний.

Напомним, обязательный карантин в течение 14 дней обязаны соблюдать все прибывающие из-за границы и те, кто приехал в республику из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С субботы, 25 апреля, требование коснется всех, кто приезжает из других регионов.