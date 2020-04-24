На «Ижевском механическом заводе» количество заболевших коронавирусом выросло до 6 человек

Специалисты Роспотребнадзора берут анализы у контактировавших с заразившимися.

Ижевск. Удмуртия. Количество заболевших коронавирусом на «Ижевском механическом заводе» выросло в 2 раза. По данным пресс-службы концерна «Калашников», диагноз подтвердили уже у 6 работников.

У трех сотрудников были симптомы, они обратились к врачу. Еще у трех заболевание протекает бессимптомно. Сейчас все они проходят лечение, их состояние оценивается как стабильное.

«На предприятии проверено уже более 200 человек, которые потенциально могли вступать в контакт с инфицированными сотрудниками. Более 200 сотрудников из списка прямых контактов с зараженными находятся на домашнем карантине», – отмечается в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора берут анализы у контактировавших с заболевшими. Помещения, в которых работали заразившиеся, продезинфицированы.

В сообщении отмечается, что о закрытии предприятия речь не идет – принимаемые меры руководство считает достаточными для обеспечения безопасности и здоровья сотрудников.

Напомним, о первых трех заразившихся сотрудниках ИМЗ стало известно накануне, 23 апреля. Один из них общался перед этим с сестрой, живущей в закрытом на карантин Алнашском районе.