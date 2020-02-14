В выходные в Удмуртии ожидается снег

Температура воздуха останется без изменений.

Ижевск. Удмуртия. На территории Удмуртии в ближайшие выходные ожидается снег и до -9 градусов днём. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Температура воздуха останется почти без изменений. Ночью столбик термометра опустится до -10…-15 градусов, днём до -9 градусов. Местами пройдёт небольшой снег.

В понедельник к республике подойдёт тёплый фронт североатлантического циклона. Воздух прогреется до 0…-5 градусов. Ожидается снег и ветер, которые усилятся к вечеру вторника. На дорогах заносы, гололедица.

Напомним, что российские синоптики обещают более тёплую весну, чем обычно. В марте ожидается повышение температуры на 3-4 градуса выше среднего.