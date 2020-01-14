Синоптики порадовали россиян обещанием теплой весны

Зима также не сулит сильных морозов и снегопадов.



Москва. Весна 2020 года в России будет теплее обычного. Средние температуры ожидаются на несколько градусов выше климатической нормы, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, в марте столбики термометров поднимутся на 3-4 градуса выше средних для этого месяца показателей. В апреле превышение нормы составит 1-2 градуса, на 1 градус теплее будет в мае, отметил синоптик.

При этом в апреле на большей части Европейской территории России растает весь выпавший за зиму снег. Это значит, что затоплений населенных пунктов из-за половодья можно не опасаться.

По словам Тишковца, теплее обычного будут также январь и февраль. В первом месяце года средние температуры будут выше нормы на 4-6 градусов, в феврале - на 3-4 градуса.

Январь, кроме того, выдастся малоснежным - максимум 10-15 мм осадков. В феврале снежный покров увеличится на 15-20 мм.

Напомним, ранее синоптики объяснили причину аномально теплой зимы в России.