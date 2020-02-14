На Первом канале узнали, что Удмуртия – родина пельменей

«Острый репортаж» Аллы Михеевой вышел в эфире «Вечернего Урганта».

Ижевск. Удмуртия. Зрители Первого канала узнали, что Удмуртия – родина пельменей. Эту «Сенсацию» в эфире программы «Вечерний Ургант» сообщила одна из ведущих – Алла Михеева. В начале февраля съемочная группа побывала в Ижевске и сняла сюжет о национальном блюде для «Острого репортажа».

Алла Михеева побывала в музее-заповеднике «Лудорвай», где ее учили лепить пельмени, подбрасывать дрова в печь и правильно пить удмуртские напитки.

Напомним, что 8 февраля в Ижевске отметили День пельменя. За день на Центральной площади города съели около 7 тонн «хлебных ушек».