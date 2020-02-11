Удмуртия выделит 17,6 млн рублей на выплаты ветеранам и мероприятия в честь Дня Победы

Благоустройство также ждёт более 600 мемориальных комплексов.

Ижевск. Удмуртия. В бюджете Удмуртии на поддержку ветеранов и мероприятия, приуроченные 75-летию Победы, заложили 17,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

К 9 мая инвалиды и участники войны, блокадники и узники концлагерей получат по 4 000 рублей, труженики тыла – по 2 000 рублей. Заложенные в бюджете средства пойдут на поздравление фронтовиков с юбилеями и на республиканский конкурс социальных программ «Ветеран живёт рядом».

«Поскольку в этом году мы отмечаем 100-летие государственности Удмуртии, и в нашей республике еще живы ветераны, которые отмечают свой вековой юбилей, в рамках празднования Года Столетия они получат по 10 000 рублей», - сообщил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

Кроме этого, благоустройство ожидает 693 мемориальных комплекса, монумента Славы и обелиска войнам-землякам, погибшим на фронте. На эти цели предусмотрено 55,5 млн рублей.

Напомним, что в 2020 году все участники Великой Отечественной войны, живущие в России, получат единовременно по 75 тысяч рублей, а труженики тыла – по 50 тысяч рублей.