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Пиротехническое шоу и дискотека от «Эктоники»: куда пойти 7 января в Ижевске

13:04, 07 января, 2020
Евгений Кандаков
Пиротехническое шоу и дискотека от «Эктоники»: куда пойти 7 января в Ижевске
13:04, 07 января, 2020
Евгений Кандаков
685
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#Рождество\n#Центральная площадь Ижевска\n#фейерверк\n#досуг в Ижевске\n#праздник
Фото: pixabay.com
685
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Также горожанам презентуют события года 100-летия государственности Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Рождество 2020 года жители Ижевска могут отпраздновать на Центральной площади. Там для них подготовлено много интересных и ярких мероприятий.

Праздничная программа «Удмуртия – это про100» стартует в 19:00. Публике представят дискотеку от этнопроекта «Эктоника» и презентацию событий года 100-летия государственности республики.

Завершится празднование Рождества пиротехническим шоу. Залпы фейерверка прогремят около 21:00.

Добавим, 7 января в Ижевске открылся также IX Ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Полюбоваться крылатыми фигурами можно будет по 19 января.

13:04, 07 января, 2020
Евгений Кандаков
685
0
#Рождество\n#Центральная площадь Ижевска\n#фейерверк\n#досуг в Ижевске\n#праздник

 

 

 


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