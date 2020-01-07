Пиротехническое шоу и дискотека от «Эктоники»: куда пойти 7 января в Ижевске

Также горожанам презентуют события года 100-летия государственности Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Рождество 2020 года жители Ижевска могут отпраздновать на Центральной площади. Там для них подготовлено много интересных и ярких мероприятий.

Праздничная программа «Удмуртия – это про100» стартует в 19:00. Публике представят дискотеку от этнопроекта «Эктоника» и презентацию событий года 100-летия государственности республики.

Завершится празднование Рождества пиротехническим шоу. Залпы фейерверка прогремят около 21:00.

Добавим, 7 января в Ижевске открылся также IX Ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Полюбоваться крылатыми фигурами можно будет по 19 января.