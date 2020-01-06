В Ижевске с 7 по 19 января пройдет IX Ледовый фестиваль ангелов и архангелов

Скульптуры изо льда разместят у Михайловского собора, в музее воды и у родника имени Пригова.

Ижевск. Ижевске пройдёт IX Ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Как сообщила пресс-служба администрации города, он состоится с 7 по 19 января.

Традиционно ледовые скульптуры разместят на нескольких площадках: у Михайловского собора, в Музее воды (водонапорная башня на центральной площади), а также в парке современного искусства у родника имени Д. Пригова. Ледовые скульптуры представят художники со всей России. На команду скульпторов выделяется по 2-4 кубометра льда.

Напомним, Ледовый фестиваль ангелов и архангелов посвящён православному празднику Крещения Господня. Первый фестиваль прошёл в 2012 году по инициативе художников объединения «Творческая дача», которые создали ледяные скульптуры в овраге у родника имени Д. А. Пригова. Идею проведения фестиваля одобрила и поддержала Удмуртской епархия и городская администрация. С 2013 года местом проведения фестиваля стала площадь у Свято-Михайловского собора.

В 2019 году в фестивале приняли участие более 30 команд. Свои работы представляли скульпторы не только из столицы Удмуртии, но и Москвы, Сыктывкара, Сургута, Сергиева Посада, Перми, Кунгура, Томска, Новокузнецка, Петрозаводска, Тольятти, Северска и гость из Италии.