Ижевск. Удмуртия. В эфире Первого канала показали два выпуска программы о путешествиях «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым» (12+), которые снимали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства по туризму Удмуртии.

Съёмочная группа федерального канала побывала в Удмуртии в январе 2026 года. Теперь отснятый в регионе материал можно увидеть в эфире телеканала или на его сайте.

В первом выпуске ведущий Дмитрий Крылов в основном рассказывал о фестивале «Всемирный день пельменя» (0+). Он стал участником мастер-классов и попробовал пельмени разных народов. Также в этом выпуске зрителям рассказали, почему местные называют монумент «Навеки с Россией» «Лыжами Кулаковой», как связаны между собой арт-объекты Ижевский крокодил и Ижики, и показали музей-усадьбу П. И. Чайковского в Воткинске.

Второй выпуск программы посвятили возможностям культурно-познавательного и семейного туризма Удмуртии. Дмитрий Крылов побывал в разных туристических точках региона: туркомплексе «Варяжская дружина», музее-кузнице «Морок», музее-заповеднике «Лудорвай». Ведущий познакомился с зимним волшебником Тол Бабаем, увидел, как местные жители готовят перепечи, играют на крезе, запускают ветряную мельницу, и даже стал свидетелем аутентичного удмуртского свадебного обряда.

Как прошло путешествие Дмитрия Крылова по Удмуртии, можно посмотреть на сайте Первого канала.