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Ограничение скорости на одной из главных улиц Ижевска, продление заморозки накопительной пенсии в России и брак в Уэльсе, продлившийся меньше суток: что произошло минувшей ночью

08:00, 17 декабря, 2019
Юрий Абашев
Ограничение скорости на одной из главных улиц Ижевска, продление заморозки накопительной пенсии в России и брак в Уэльсе, продлившийся меньше суток: что произошло минувшей ночью
08:00, 17 декабря, 2019
Юрий Абашев
169
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#дороги\n#пенсии\n#Ижевск\n#брак\n#Путин
Фото: oryolcity.ru
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали

Ижевск. Удмуртия. Начинаем новую неделю с традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали

Ограничение до 40

В Ижевске на улице 40 лет Победы ограничили максимальную скорость до 40 км/ч. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации Ижевска.

Новый дорожный знак появится напротив дома №144 по улице Первомайской в сторону улицы Орджоникидзе. Указатель установят с целью  обеспечения безопасности движения.

Заморозка пенсий

Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2022 года. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Газета.ru

Согласно документу, накопительные отчисления в размере 6% от зарплаты направят в страховую часть до 2022 года включительно. Эти средства пойдут нынешним пенсионерам.

По расчётам министерства труда РФ, заморозка накоплений позволит дополнительно получить 634,8 млрд рублей доходов.

Развод на свадьбе

Молодожёны из Уэльса развелись прямо на свадьбе из-за пьяного брата жениха. Об этом сообщают Известия.

Во время празднования брат жениха сильно напился, напал на невесту, избил её и спустил с лестницы. Также пострадали мать и сёстры девушки. Как ни странно, но муж принял сторону брата.

Невеста написала заявление в полицию и подала на развод. Загвоздка в том, что супругов не могут развести, поскольку брак продлился меньше суток.

08:00, 17 декабря, 2019
Юрий Абашев
169
0
#дороги\n#пенсии\n#Ижевск\n#брак\n#Путин

 

 

 


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