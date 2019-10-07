Авария на трассе в Удмуртии, день рождения Владимира Путина и незаконные запросы кредитных историй: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре 7 октября. Начинаем понедельник с традиционного обзора новостей.

Ограничение

На текущей неделе в Ижевске ограничат движение транспорта по улице 50 лет ВЛКСМ. Запрет будет действовать с 11 по 14 октября, сообщает пресс-служба города.

Движение ограничат напротив дома №11 по улице Фруктовой с 22:00 до 05:00 ежедневно. На месте будут идти ремонтные работы.

ДТП

Вечером 6 октября около 20:57 в Малопургинском районе Удмуртии произошло массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

На дороге столкнулись три авто: два легковых и один грузовой.

Утечка данных

За незаконный запрос кредитных историй клиентов Центробанк России вынес банкам 47 штрафов. Об этом пишет Рен-тв со ссылкой на «Известия».

Организации без разрешения проверяют в бюро кредитных историй надежность клиента. В случае положительной характеристики ему звонят с предложением взять кредит.

Больше всего нарушений нашли у «Открытия» и «Уралсиба».

На сегодняшний день сумма штрафа за незаконный запрос составляет для банков 30-50 тыс. рублей. В Госдуме эту сумму хотят кратно увеличить.

Только раз в году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, где Владимир Путин отметит свой день рождения. Об этом пишут «Известия».

7 октября российскому лидеру исполнится 67 лет. Этот день президент проведет в кругу близких и родных на природе.

Накануне дня рождения Путин также побывал на природе - в сибирской тайге, где вместе с министром обороны страны Сергеем Шойгу собирал грибы.

Протест

Акция против права лесбиянок на ЭКО прошла во Франции. Об этом пишет Российская Газета.

Жители прошли маршем по Парижу, выступая тем самым против принятия закона об искусственном оплодотворении для лесбиянок. На табличках демонстрантов было написано: «Где мой папа?». Участники утверждали, что законопроект лишает детей права на отца.

Сторонники закона утверждают, что женщины должны иметь право рожать детей независимо от их семейного положения или сексуальной ориентации.