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Удмуртия в минуту: «провальная» уборка снега и ремонт дорог в Ижевске

18:00, 18 марта, 2019
18:00, 18 марта, 2019
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#общество\n#Ижевск\n#погода\n#город\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#снег\n#происшествие\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в Ижевске провалили сезон уборки снега По словам руководителя региона, в городе есть недостаток снегоуборочной техники, однако главной проблемой в вопросе очистки улиц, проездов и дворов является отсутствие желания и системы.

Удмуртия в минуту: "провальная" уборка снега и ремонт дорог в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-18.


Планы на лето:

В Ижевске определились с перечнем дорог, на ремонт которых в этом году планируется направить почти полмиллиарда рублей. Соответствующую документацию разместили на сайте Госзакупок. Список объектов – а их почти три десятка – разбили на пять лотов.

Подпольное казино:

Сеть подпольных игорных заведений раскрыли в Ижевске. Управляла ею группа из десяти человек под руководством 33-летнего местного жителя. Соучастники создали казино, пять игровых клубов, а также установили в публичных местах игровые терминалы.

Весенняя погода:

В Удмуртии ожидается потепление. В ближайшие дни столбики термометров будут подниматься до +7 градусов по Цельсию. В четверг и пятницу воздух прогреется до +3, +4 градусов. По ночам ожидаются минусовые температуры. Осадков в рабочие дни не предвидится.

18:00, 18 марта, 2019
349
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#общество\n#Ижевск\n#погода\n#город\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#снег\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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