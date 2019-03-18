В Ижевске определились с дорогами, на ремонт которых потратят почти полмиллиарда рублей

Соответствующие лоты разместили на сайте Госзакупок.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определились с перечнем дорог, на ремонт которых в 2019 году планируется направить почти полмиллиарда рублей. Соответствующую документацию разместили на сайте Госзакупок.

Список объектов разбили на пять лотов стоимостью от 71 до 107,2 млн рублей.

Больше всего денег – 107,2 млн рублей – потратят на ремонт следующих участков дорог:

ул. Баранова на участке от ул. Селтинская до ул. О.Кошевого;

ул. Гагарина на участке от дома 81 до ж/д вокзала;

ул. З.Космодемьянской на участке от ул. Новошестнадцатая до ул. Четырнадцатая;

ул. Мужвайская;

ул. Фурманова на участке от ул. Азина до ул. Новгородская;

ул. Четырнадцатая на участке от ул. Клубная до ул. Телегина.

Лот стоимостью 104,1 млн рублей включает в себя участки:

ул. Барышникова на участке от ул. профессора Рупасова до ул. Сабурова;

ул. В. Кудинова на участке от ул. Молодежная до ул. Союзная;

ул. Короткова на участке от ул. Автозаводская до ул. Петрова;

ул. Н. Курченко на участке от ул. Молодежная до ул. Союзная;

ул. Салютовская на участке от ул. Ворошилова до пр. Автозаводской;

ул. Цветочная на участке от ул. Ворошилова до ул. 9-е Января.

Еще 95,1 млн рублей пойдут на ремонт улиц:

ул. Герцена на участке от ул. Фронтовая до ул. Дзержинского (включая подъезд к экономико-технологическому колледжу);

ул. Дзержинского на участке от ул. Владивостокская до ул. 9 Января;

ул. Потемкина на участке от ул. Совхозная до ул. 10 лет Октября;

ул. Репина на участке от ул. Авангардная до ул. Тимирязева;

ул. Строителей на участке от ул. В.Шоссе до ул. Дзержинского (включая проезд к МБОУ СОШ № 8 (ул. В.Шоссе, 48), МБОУ СОШ № 19 (ул. В.Шоссе, 110) и проезд к Детским садам № 163 и № 147);

ул. Фронтовая на участке от ул. Ленина до д. 4 по ул. Фронтовая.

77,9 млн рублей потратят на следующие 6 участков:

ул. Бабушкина на участке от ул. Ухтомского до ул. Ленина (включая шлюзовой проезд от ул. Ленина до ул. Бабушкина);

ул. Краева на участке от ул. Удмуртская до ул. Революционная;

ул. Ленина на участке от ул. Коммунаров до ул. Удмуртская (включая переезд);

пер. Прасовский на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Карлутская набережная;

ул. Удмуртская на участке от ул. Ленина до ул. Краева;

ул. Новоажимова на участке от ул. К. Либкнехта до ул. Маяковского (включая перекресток с ул. К. Либкнехта).

Самый дешевый лот подразумевает работы на трех участках, его стоимость составляет 71 млн рублей:

ул. Кирова на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Песочная (северная сторона);

ул. Майская на участке от ул. Удмуртская до ул. К. Маркса;

ул. М. Горького на участке от пер. Широкий до ул. Кирова и от ул. К. Либкнехта до ул. Ленина.