В Удмуртии потеплеет до +7 градусов

Начало рабочей недели будет без осадков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается потепление до +7 градусов по Цельсию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, рабочая неделя будет теплой и без осадков, температурный фон будет соответствовать концу марта. Ночью ожидается -4..-9 градусов, днем +2..+7. В четверг и пятницу ночью будет до -3..-4, днём до +3..+4.

Со среды и до конца рабочей недели временами могут быть снег и снег с дождем.

На дорогах в течение недели ожидается гололедица. По предварительным данным, в выходные будут осадки и ветер.