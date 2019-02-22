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Удмуртия в минуту: итоги недели

16:54, 22 февраля, 2019
16:54, 22 февраля, 2019
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#Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#кладбище\n#деньги\n#финансы и деньги\n#суд\n#штраф\n#медведь
Фото: ИА "Сусанин"
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Видеообзор самых важных и интересных событий минувшей недели.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционный обзор самых важных и интересных событий республики, которые произошли с 18 по 22 февраля.

Удмуртия в минуту: итоги недели

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-22.

Следственные действия:

В столице Удмуртии следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех руководителей городской службы администрации кладбищ. Также силовики задержали руководителя Южного кладбища столицы Удмуртии. Их заподозрили в получении взяток.

Судебный штраф:

Суд назначил экс-начальнику управления благоустройства и транспорта Ижевска Артему Богданову штраф в 100 тыс. рублей. Бывший сотрудник администрации города признал вину в совершении преступлений. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Он раскаялся в содеянном.

Деньги на площадки:

433 млн рублей требуется для установки контейнерных площадок в Удмуртии. На эти деньги можно установить более 17 тысяч контейнеров. Это позволит республике полностью отказаться от сигнального способа при вывозе твердых коммунальных отходов.

Белый медведь:

Белого медведя Айона из Ижевска отправили создавать потомство в зоопарк Ростова-на-Дону. Самец родился в 2009 году, а в Удмуртию приехал в 2016 году из московского зверинца. Позднее у Айона и самки Думки появился на свет медвежонок, которого назвали Пурга.

16:54, 22 февраля, 2019
128
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#Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#кладбище\n#деньги\n#финансы и деньги\n#суд\n#штраф\n#медведь

 

 

 


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