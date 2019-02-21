Экс-начальник управления благоустройства и транспорта Ижевска Артем Богданов отделался штрафом

Ранее бывшего сотрудника администрации города обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд назначил экс-начальнику управления благоустройства и транспорта Ижевска Артему Богданову судебный штраф в размере 100 тыс. рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, бывший сотрудник администрации города признал вину в совершении преступлений, раскаялся в содеянном и загладил причиненный преступлениями вред своим поведением.

Богданов также оказал благотворительную помощь социальному учреждению.

Напомним, ранее Богданова обвинили по двум эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 289 УК России, и по четырем эпизодам, предусмотренных частью 1, статьи 169 УК России.

По версии следствия, он с 1 апреля по 8 июня 2018 года, используя свое должностное положение, покровительствовал двум коммерческим организациям, которыми управлял через доверенных лиц, путем первоочередного погашения задолженности по муниципальным контрактам перед подконтрольными ему организациями.

«В общей сложности Богданов добился перечисления подконтрольным ему организациям около 24 млн рублей», - сообщили в пресс-службе судейского сообщества.

На данный момент постановление суда в законную силу не вступило.