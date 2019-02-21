play
pause
  • $ 65.86 ↓
  • € 74.68 ↓

В Ижевске сократилось количество добровольных народных дружин из-за нехватки финансирования

15:08, 21 февраля, 2019
Диана Ворончихина
15:08, 21 февраля, 2019
Диана Ворончихина
173
0
#общество\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги
Фото: vk.com/auxiliarypolice
173
0

В 2019 году из реестра МВД исчезли два общественных объединения правоохранительной направленности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сократилось количество добровольных народных дружин из-за нехватки финансовой поддержки. Об этом во время своего доклада на сессии Гордумы в четверг, 21 февраля, сообщил начальник Управления МВД России по Ижевску Фато Мгои.

«Финансовая поддержка деятельности добровольных народных дружин крайне мала. Так, в 2018 года на поддержку таких формирований из муниципального бюджета были распределены субсидии на обеспечение деятельности народной дружины и общественных организаций правоохранительной направленности в размере 300 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 450 тыс. рублей. На 2019 год из местного бюджета выделено всего 150 тыс. рублей. Правительством предусмотрено субсидирование на сумму 346 тыс. рублей», - рассказал Мгои.

Отметим, что в 2018 году в Ижевске было зарегистрировано 6 общественных объединений правоохранительной направленности общей численностью 325 человек. В 2019 году в реестре осталось только 4 организации:

- «Добровольная народная дружина «Дорожный патруль»;

- «Городской оперативный отряд особого назначения»;

- ДНД «Союз казаков Удмуртии» местная общественная организация МО «Город Ижевск»;

- ДНД АО «Ижевский электромеханический завод Купол».

Свою работу прекратили «Добровольная народная дружина Ижевска» и ДНД «Другая сторона». Таким образом, на начало этого года общая численность членов ДНД в столице Удмуртии составляет всего 222 человека.

«Управление МВД по Ижевску рассчитывает на поддержку со стороны администрации города в решении вопроса стимулирования работы добровольных помощников, например, при помощи различных льгот: бесплатной проезд, дополнительный отпуск и так далее.

Отметим, что в 2018 году члены народных дружин приняли участие в 365 рейдах, в охране правопорядка во время 309 массовых мероприятий, оказали содействие в выявлении 650 административных правонарушений и раскрытии 14 преступлений.

15:08, 21 февраля, 2019
Диана Ворончихина
173
0
#общество\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Популярный эстрадный певец Стас Михайлов съехал с ледяной горки в Ижевске

16:05, 15 февраля, 2019
4179

Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

3961
18:15, 14 февраля, 2019

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

2894
12:23, 19 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

2769
17:30, 19 февраля, 2019

В Ижевске вновь пообещали построить аквапарк

2691
11:05, 16 февраля, 2019

РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

12:50, 15 февраля, 2019
5125

СМИ сообщили о госпитализации Семена Слепакова в Москве

2562
10:40, 14 февраля, 2019

На Урале вынесли приговор матери, отравившей водкой младенца

1621
17:20, 15 февраля, 2019

Насвай назвали приоритетной версией заражения ульяновских суворовцев паразитами

1473
09:45, 15 февраля, 2019

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1302
09:31, 19 февраля, 2019

Весь Судан остался без электричества

14:42, 16 февраля, 2019
1066

Япония думает отменить краткосрочные визы для россиян

937
11:00, 15 февраля, 2019

Американец убил 5 человек после того, как его уволили

899
12:30, 16 февраля, 2019

В МИД России прокомментировали сообщение об инсценировке химатаки в Сирии

821
13:45, 14 февраля, 2019

В Амстердаме хотят реформировать знаменитый квартал Красных фонарей

802
10:50, 17 февраля, 2019