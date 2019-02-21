В Ижевске сократилось количество добровольных народных дружин из-за нехватки финансирования

В 2019 году из реестра МВД исчезли два общественных объединения правоохранительной направленности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сократилось количество добровольных народных дружин из-за нехватки финансовой поддержки. Об этом во время своего доклада на сессии Гордумы в четверг, 21 февраля, сообщил начальник Управления МВД России по Ижевску Фато Мгои.

«Финансовая поддержка деятельности добровольных народных дружин крайне мала. Так, в 2018 года на поддержку таких формирований из муниципального бюджета были распределены субсидии на обеспечение деятельности народной дружины и общественных организаций правоохранительной направленности в размере 300 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 450 тыс. рублей. На 2019 год из местного бюджета выделено всего 150 тыс. рублей. Правительством предусмотрено субсидирование на сумму 346 тыс. рублей», - рассказал Мгои.

Отметим, что в 2018 году в Ижевске было зарегистрировано 6 общественных объединений правоохранительной направленности общей численностью 325 человек. В 2019 году в реестре осталось только 4 организации:

- «Добровольная народная дружина «Дорожный патруль»;

- «Городской оперативный отряд особого назначения»;

- ДНД «Союз казаков Удмуртии» местная общественная организация МО «Город Ижевск»;

- ДНД АО «Ижевский электромеханический завод Купол».

Свою работу прекратили «Добровольная народная дружина Ижевска» и ДНД «Другая сторона». Таким образом, на начало этого года общая численность членов ДНД в столице Удмуртии составляет всего 222 человека.

«Управление МВД по Ижевску рассчитывает на поддержку со стороны администрации города в решении вопроса стимулирования работы добровольных помощников, например, при помощи различных льгот: бесплатной проезд, дополнительный отпуск и так далее.

Отметим, что в 2018 году члены народных дружин приняли участие в 365 рейдах, в охране правопорядка во время 309 массовых мероприятий, оказали содействие в выявлении 650 административных правонарушений и раскрытии 14 преступлений.