Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционный видеообзор о самых важных и интересных событиях республики.

Удмуртия в минуту: ретро-форма "Ижстали" и нарушения при использовании грантов Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-14.

Ретро-форма:

Последний домашний матч сезона хоккеисты «Ижстали» проведут в ретро-форме. В аналогичных майках «сталевары» выступали в конце восьмидесятых годов. На свитере разместят изображение металлического ковша. Акция с ретро-стилем приурочена к празднованию 60-летия клуба. 14 февраля «сталевары» сыграют против «Сарова».

Нарушения:

Минфин Удмуртии выявил нарушения на 29 млн рублей при использовании грантов. Недочеты обнаружили после проверки 25 сельхозпроизводителей. Компании в 2016-17 годах получили из бюджета республики почти 100 млн рублей. Предприятия не достигали ожидаемых результатов после использования денег, либо оплачивали невыполненные работы.

Несчастные случаи:

В 2018 году в Удмуртии зарегистрировали 120 несчастных случаев на производстве. 53 из них были смертельными, при этом три случая работодатели попытались скрыть. В целом производственный травматизм в республике снизился на 10 процентов. Пострадавшим выплатили почти 17 млн рублей.

Взыскание долгов:

С начала 2019 года с должников в Удмуртии взыскали 16 млн рублей. За это время приставы внесли более 10 тыс. постановлений об исполнительском сборе. Отметим, что в 2018 году управление ФССП вынесло 228 тыс. таких постановлений и взыскало более 200 млн рублей.