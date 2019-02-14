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Удмуртия в минуту: ретро-форма «Ижстали» и нарушения при использовании грантов

16:30, 14 февраля, 2019
Георгий Поветкин
16:30, 14 февраля, 2019
Георгий Поветкин
146
0
#спорт\n#судебные приставы\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Минфин\n#хоккей\n#Удмуртия\n#травматизм\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционный видеообзор о самых важных и интересных событиях республики.

Удмуртия в минуту: ретро-форма "Ижстали" и нарушения при использовании грантов

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-14.

Ретро-форма:

Последний домашний матч сезона хоккеисты «Ижстали» проведут в ретро-форме. В аналогичных майках «сталевары» выступали в конце восьмидесятых годов. На свитере разместят изображение металлического ковша. Акция с ретро-стилем приурочена к празднованию 60-летия клуба. 14 февраля «сталевары» сыграют против «Сарова».

Нарушения:

Минфин Удмуртии выявил нарушения на 29 млн рублей при использовании грантов. Недочеты обнаружили после проверки 25 сельхозпроизводителей. Компании в 2016-17 годах получили из бюджета республики почти 100 млн рублей. Предприятия не достигали ожидаемых результатов после использования денег, либо оплачивали невыполненные работы.

Несчастные случаи:

В 2018 году в Удмуртии зарегистрировали 120 несчастных случаев на производстве. 53 из них были смертельными, при этом три случая работодатели попытались скрыть. В целом производственный травматизм в республике снизился на 10 процентов. Пострадавшим выплатили почти 17 млн рублей.

Взыскание долгов:

С начала 2019 года с должников в Удмуртии взыскали 16 млн рублей. За это время приставы внесли более 10 тыс. постановлений об исполнительском сборе. Отметим, что в 2018 году управление ФССП вынесло 228 тыс. таких постановлений и взыскало более 200 млн рублей.

16:30, 14 февраля, 2019
Георгий Поветкин
146
0
#спорт\n#судебные приставы\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Минфин\n#хоккей\n#Удмуртия\n#травматизм\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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