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Авария на трубопроводе в Ижевске, уменьшенные дорожные знаки и заражение курсантов суворовского училища: что произошло минувшей ночью

08:00, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
08:00, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
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#спорт\n#Ижевск\n#Израиль\n#Удмуртия\n#УКС\n#автомобилисты\n#отопление\n#пешеходы\n#дорога\n#знак\n#бокс\n#Ульяновск
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Новую неделю традиционно начинаем с обзора интересных новостей от «Сусанина».

Золотая перчатка

В Ижевске 4 февраля в 12:30 торжественно откроют новый зал для бокса «Золотая перчатка» в центре профилактики «Подросток». Об этом сообщает пресс-служба города.

Почетным гостем церемонии открытия станет Олимпийский чемпион, чемпион России, чемпион мира, регулярный чемпион мира среди профессионалов по версии WBA в тяжёлом весе Александр Поветкин.

Авария на трубопроводе

К вечеру 3 февраля в Ижевске восстановили подачу отопления в 28 жилых домах по улице Молодежной. Об этом сообщает пресс-служба города.

Причиной отключения стал порыв трубопровода. В 15:30 повреждение устранили, а к вечеру восстановили подачу отопления.

Уменьшенные знаки

На дорогах России появятся уменьшенные дорожные знаки. Как пишут «Известия», подобный эксперимент уже прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Саратове и Владимире.

Знаки уменьшат для улучшения облика улиц, кроме того, они не будут загораживать пешеходам обзор, их можно вешать на домах и они стоят дешевле.

Минимальный размер знаков теперь составит 40х40. В исключительных случаях еще меньше. Так например квадратные знаки, размер которых сейчас минимум 60х60, могут обрести формат 35х35. Для круглых предусмотрен диаметр 50 см.

Бетонная стена

Израиль начал возводить 6-метровую бетонную стену на границе с сектором Газа. Об этом пишет Российская Газета.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, стена не позволит террористам проникать в Израиль.

Сообщается, что за одно только воскресенье военные задержали 5 человек, которые бежали в страну в поисках работы.

Зараженные курсанты

У курсантов Суворовского училища в Ульяновске в легких нашли паразитов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ульяновской области.

Из 400 обследованных воспитанников у 26 обнаружили признаки экинококкоза. Поражения головного мозга нет. Среди обследованных работников кистозные изменения на УЗИ выявили у одного человека.

Лечение курсантов проводится амбулаторно.

08:00, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
233
0
#спорт\n#Ижевск\n#Израиль\n#Удмуртия\n#УКС\n#автомобилисты\n#отопление\n#пешеходы\n#дорога\n#знак\n#бокс\n#Ульяновск

 

 

 


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