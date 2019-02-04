Авария на трубопроводе в Ижевске, уменьшенные дорожные знаки и заражение курсантов суворовского училища: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Новую неделю традиционно начинаем с обзора интересных новостей от «Сусанина».
Золотая перчатка
В Ижевске 4 февраля в 12:30 торжественно откроют новый зал для бокса «Золотая перчатка» в центре профилактики «Подросток». Об этом сообщает пресс-служба города.
Почетным гостем церемонии открытия станет Олимпийский чемпион, чемпион России, чемпион мира, регулярный чемпион мира среди профессионалов по версии WBA в тяжёлом весе Александр Поветкин.
Авария на трубопроводе
К вечеру 3 февраля в Ижевске восстановили подачу отопления в 28 жилых домах по улице Молодежной. Об этом сообщает пресс-служба города.
Причиной отключения стал порыв трубопровода. В 15:30 повреждение устранили, а к вечеру восстановили подачу отопления.
Уменьшенные знаки
На дорогах России появятся уменьшенные дорожные знаки. Как пишут «Известия», подобный эксперимент уже прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Саратове и Владимире.
Знаки уменьшат для улучшения облика улиц, кроме того, они не будут загораживать пешеходам обзор, их можно вешать на домах и они стоят дешевле.
Минимальный размер знаков теперь составит 40х40. В исключительных случаях еще меньше. Так например квадратные знаки, размер которых сейчас минимум 60х60, могут обрести формат 35х35. Для круглых предусмотрен диаметр 50 см.
Бетонная стена
Израиль начал возводить 6-метровую бетонную стену на границе с сектором Газа. Об этом пишет Российская Газета.
По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, стена не позволит террористам проникать в Израиль.
Сообщается, что за одно только воскресенье военные задержали 5 человек, которые бежали в страну в поисках работы.
Зараженные курсанты
У курсантов Суворовского училища в Ульяновске в легких нашли паразитов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ульяновской области.
Из 400 обследованных воспитанников у 26 обнаружили признаки экинококкоза. Поражения головного мозга нет. Среди обследованных работников кистозные изменения на УЗИ выявили у одного человека.
Лечение курсантов проводится амбулаторно.