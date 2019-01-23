Удмуртия в минуту: учхоз «Июльское» и опорные школы

Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционный видеообзор с самыми важными новостями региона.

Удмуртия в минуту: продажа алкоголя с 21 года и уничтожение борщевика Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-22.

Сохранение учхоза:

Учхоз «Июльское» будет работать, как и прежде. Предприятие продолжит получать господдержку. Ранее стало известно, что учреждение могут передать из федеральной собственности в региональную.

Опорные школы:

Три школы Удмуртии получат статус «опорных». В список вошли лицеи номер 14, 29 и 41. В пилотный проект попали 110 учреждений из 32 регионов России. Об этом рассказала министр образования Удмуртии.

Размер ипотеки:

В Удмуртии средний размер ипотеки вырос до 1,7 млн рублей. По этому показателю республика находится на 35 месте в стране. Годом ранее средний ипотечный кредит составлял почти 1,5 млн рублей.

Удмуртский диктант:

«Большой удмуртский диктант» напишут жители республики 30 марта. Акция пройдет в регионе восьмой раз. Участники мероприятия смогут проверить знание языка и навык грамотного письма.

Мост за «Платон»:

Мост через Чепцу в Удмуртии восстановили за счет средств системы «Платон». Объект находится на автодороге Балезино – Сергино. Объект появился на месте снесённой аварийной переправы.