Удмуртия в минуту: учхоз «Июльское» и опорные школы

Видеообзор самых важных и интересных событий региона.
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционный видеообзор с самыми важными новостями региона.
Удмуртия в минуту: продажа алкоголя с 21 года и уничтожение борщевика
Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-22.
Сохранение учхоза:
Учхоз «Июльское» будет работать, как и прежде. Предприятие продолжит получать господдержку. Ранее стало известно, что учреждение могут передать из федеральной собственности в региональную.
Опорные школы:
Три школы Удмуртии получат статус «опорных». В список вошли лицеи номер 14, 29 и 41. В пилотный проект попали 110 учреждений из 32 регионов России. Об этом рассказала министр образования Удмуртии.
Размер ипотеки:
В Удмуртии средний размер ипотеки вырос до 1,7 млн рублей. По этому показателю республика находится на 35 месте в стране. Годом ранее средний ипотечный кредит составлял почти 1,5 млн рублей.
Удмуртский диктант:
«Большой удмуртский диктант» напишут жители республики 30 марта. Акция пройдет в регионе восьмой раз. Участники мероприятия смогут проверить знание языка и навык грамотного письма.
Мост за «Платон»:
Мост через Чепцу в Удмуртии восстановили за счет средств системы «Платон». Объект находится на автодороге Балезино – Сергино. Объект появился на месте снесённой аварийной переправы.